🎥 N'en déplaise à Dennis Ayensa : Dender fait la fête comme jamais...et reprend une chanson chère au Standard

Dender est encore sous le coup de l'euphorie après avoir battu le Standard hier soir. Les joueurs ont fêté la qualification comme il se doit.

En déclarant que vu son classement en championnat, Dender n'avait rien à fêter, Dennis Ayensa a laissé parler sa frustration et s'est attiré les foudres des supporters, que ce soit ceux de Dender ou du Standard, qui n'ont pas apprécié son attitude.

Les joueurs locaux n'ont évidemment pas boudé leur plaisir après la qualification pour les quarts de finale. Les vestiaire a vibré au retour des joueurs après le tour d'honneur auprès des supporters.

Le Standard fait grise mine, Dender revit

Le club a partagé sur ses réseaux sociaux les images de la fête du groupe, au milieu des chants et des danses de circonstance. Les supporters du Standard auront d'ailleurs noté que c'est sur la musique de 'Hey Baby', celle qui passe à Sclessin après chaque but des Rouches, que Dender s'est ambiancé.

📱 TikTok : Dender pic.twitter.com/n4vLOOi11U — Ma Pro League (@MaProLeague) December 3, 2025

Un choix muscial qui n'est évidemment pas à prendre comme une provocation : la chanson, avant d'être un symbole de Sclessin, est un morceau typique des moments de joie et d'euphorie collective.

Il n'empêche, elle symbolise aussi ce que les supporters aimeraient entendre plus souvent au cours des matchs à la maison dans les prochaines semaines. Car pour l'heure, il n'y a que Dender qui a des raisons de sourire : l'équipe gagne suffisamment peu cette saison que pour se rendre compte de la valeur fédératrice d'une soirée comme celle d'hier.