🎥 Les supporters du Standard craquent après la claque reçue en Coupe face à Dender

Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
| Commentaire
🎥 Les supporters du Standard craquent après la claque reçue en Coupe face à Dender
Photo: © photonews

Le Standard replonge dans la crise. Battus mardi par Dender, qui n'en était qu'à sa deuxième victoire de la saison, les Rouches vivent une nouvelle humiliation en Coupe.

Le Standard traverse une période très compliquée. Mardi soir, le matricule 16 s’est incliné en Coupe contre Dender. Pour Denderleeuw, ce n’était que sa deuxième victoire de la saison, après le 1-2 décroché sur le terrain de l’Antwerp en championnat.

Dender a été efficace et se qualifie pour le tour suivant. Lors des trois derniers matchs, les Rouches n’avaient encaissé qu’un seul but… mais n’en avaient marqué qu’un également.

Les supporters du Standard en colère après ce nouveau coup dur

Cette fois, ils en ont pris trois d’un coup. Après le match, les supporters étaient furieux et on peut le comprendre. Les Rouches ont été trop faibles dans de nombreux domaines. On a entendu dans le parc visiteurs : "Bougez vos couilles", crié à pleine voix.

Le club veut retrouver son niveau d’autrefois, mais n’y parvient plus depuis plusieurs saisons. Et cette année encore, les déceptions s’enchaînent.

Tant que les joueurs donnent tout sur le terrain et mouillent le maillot, les fans sont satisfaits. L’attaquant Dennis Ayensa a expliqué après le match qu’il avait de la peine pour les supporters, qui "méritent une équipe qui bat Dender".

Commentaire
Coupe de Belgique
Standard
FCV Dender EH

1
Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 1-2 STVV STVV
