Un blessé supplémentaire au Standard : "Il traîne ça depuis des semaines"

Les problèmes défensifs du Standard étaient perceptibles à Dender. La sortie d'Ibrahim Karamoko, touché à la cheville après 20 minutes, n'a rien arrangé.

"Apparemment, il s'agit de problèmes auxquels il fait déjà face depuis quelques semaines", a soupiré Vincent Euvrard à notre micro après la défaite d'hier soir. "Le coup qu'il a reçu lors d'un autre match continue de le faire souffrir".

Pas de quoi faire les affaires de l'entraîneur liégeois, qui cherche désespérément un peu de stabilité dans ses compositions : "Un changement à nouveau après vingt minutes, c'est très frustrant. Nous devons de nouveau consacrer cette possibilité de changement à un joueur défensif, alors qu'on aurait voulu garder des cartouches pour le secteur offensif".

Encore une option en moins

Un coup dur pour le joueur lui-même, qui avait déjà passé 20 minutes compliquées, marquées par une réprimande appuyée de son entraîneur. La gravité de la blessure reste incertaine. "Mais cela ne semble de toute façon pas bon", regrette Euvrard.

En plus de cela, l'ancien entraîneur de Dender doit tenir compte d'autres difficultés physiques au sein du groupe : "Marco Ilaimharitra et Casper Nielsen n'étaient pas prêts pour plus de temps de jeu. Mais ce n'est évidemment pas une excuse".

Lire aussi… "Personne n'a triché, on a tout donné" : Timothé Nkada répond aux supporters du Standard›Le casse-tête pourrait donc bien se poursuivre dans les prochaines semaines. Une absence prolongée de Karamoko serait préjudiciable : le Français de 24 a joué comme défenseur central, milieu de terrain et arrière droit pour répondre aux besoins de l'équipe.