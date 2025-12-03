"Pas prêts à enchaîner" : Vincent Euvrard alerte sur un problème inquiétant au Standard

Vincent Euvrard était très remonté après la rencontre. Le coach a estimé que la prestation de son équipe n'était pas digne du Standard.

Le match contre Dender avait parfaitement commencé pour les Rouches. Après 48 secondes, le Standard menait grâce à un but d’Ayensa. Tout semblait sous contrôle. Mais l’équipe n’a pas su en profiter. "Nous n’avons pas saisi ce moment pour prendre le dessus", a soupiré Vincent Euvrard.

Le Standard a oublié les bases défensives

Le niveau de jeu du Standard a chuté. Selon le coach, le problème venait de l’exécution. "Notre qualité avec le ballon était très faible, avec beaucoup de pertes de balle", a-t-il analysé. "C’est comme ça qu’on prend le premier but. Nous n’étions pas compacts et nous avons offert les buts beaucoup trop facilement. Nous avons oublié les règles de base en défense."

En deuxième mi-temps, le Standard aurait pu espérer mieux. "Nous avons deux grosses occasions", a-t-il expliqué, avant qu’un nouveau coup ne tombe. "Et ensuite, on encaisse un troisième but, encore une fois évitable."

Euvrard n’a pas trouvé d’explication

Ce qui a le plus frustré Euvrard, c’est de ne pas pouvoir expliquer ce qui s’est passé. "Je n’ai pas d’explication...", a-t-il dit. "On avait été très clairs. On devait faire la même chose que contre le KV Malines, mais la différence entre les deux matchs est impossible à comprendre." Pour lui, c’est "la qualité avec le ballon" qui a manqué.

"Nous ne sommes pas prêts à enchaîner de bonnes prestations chaque semaine", a reconnu Euvrard. "Physiquement, tout le monde n'est pas à 100 %." Le coach rappelle que le Standard a beaucoup de travail devant lui.