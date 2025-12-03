"Personne n'a triché, on a tout donné" : Timothé Nkada répond aux supporters du Standard

"Personne n'a triché, on a tout donné" : Timothé Nkada répond aux supporters du Standard
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La nuit a été longue au Standard après l'élimination en Coupe de Belgique sur le terrain de Dender. Timothé Nkada dément un manque d'investissement de l'équipe.

"Bougez vos c*uilles" : les supporters du Standard n'ont pas mâché leurs mots après la contre-performance de leur équipe à Dender. Ces dernières semaines, ils se sentent trahis par les prestations des joueurs, loin d'afficher la même détermination que contre le Club de Bruges ou l'Antwerp, les matchs références de l'ère Euvrard.

"C’est une grosse déception", reconnaît Timothé Nkada au micro de la RTBF. "La Coupe, c’était un objectif pour nous. Forcément, c’est une déception de perdre en 1/8 de finale, surtout avec un scénario où on marque deux buts, et on se crée beaucoup d’occasions. C’est très frustrant. On a eu les occasions mais on a manqué d’efficacité".

Nkada ouvre enfin son compteur

L'attaquant français a répondu aux critiques le concernant en marquant un joli but pour redonner l'avantage aux siens en première mi-temps, mais cela n'a pas suffi. L'heure est donc loin d'être à la fête. "On va vite se reconcentrer sur le championnat. On est sur une bonne dynamique, donc on va vite switcher. C’est notre métier".

Le Lillois attend une remobilisation rapide de tout le monde. Samedi, le Standard se déplace au Cercle de Bruges. Les Groen en Zwart n'ont pas gagné depuis le match aller ; la victoire 0-3 à Sclessin avait coûté sa tête à Mircea Rednic : "On va aller chercher des bonnes choses en championnat et essayer de faire une bonne série jusqu’à la fin de l’année enchaînant une, deux, trois victoires. C’est le gros objectif d’ici la fin de l’année. J’espère qu’on va commencer ce samedi au Cercle de Bruges".

Lire aussi… Un blessé supplémentaire au Standard : "Il traîne ça depuis des semaines"Mais en attendant, difficile de passer à côté de la frustration générale. Timothé Nkada a évidemment entendu les revendications des supporters : "Je comprends leur déception. On est nous-mêmes déçus. C’est le football. Personne n’a triché, on a tout donné. On doit revenir ce week-end avec de bonnes intentions et ça va le faire".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Standard
FCV Dender EH
Timothée NKada

Plus de news

Un blessé supplémentaire au Standard : "Il traîne ça depuis des semaines"

Un blessé supplémentaire au Standard : "Il traîne ça depuis des semaines"

18:20
Le Standard a relancé une bête blessée : "Rien n'allait pour moi depuis mon retour de blessure"

Le Standard a relancé une bête blessée : "Rien n'allait pour moi depuis mon retour de blessure"

16:30
Mauvais perdant assumé : Dennis Ayensa s'explique sur ses déclarations maladroites d'hier soir

Mauvais perdant assumé : Dennis Ayensa s'explique sur ses déclarations maladroites d'hier soir

15:30
🎥 N'en déplaise à Dennis Ayensa : Dender fait la fête comme jamais...et reprend une chanson chère au Standard

🎥 N'en déplaise à Dennis Ayensa : Dender fait la fête comme jamais...et reprend une chanson chère au Standard

13:20
Il avait redressé l'Olympic Charleroi : Arnauld Mercier licencié... après une victoire

Il avait redressé l'Olympic Charleroi : Arnauld Mercier licencié... après une victoire

19:00
Privé de Kana plusieurs semaines, Besnik Hasi va-t-il enfin lancer l'une de ses recrues estivales ?

Privé de Kana plusieurs semaines, Besnik Hasi va-t-il enfin lancer l'une de ses recrues estivales ?

18:40
🎥 Les supporters du Standard craquent après la claque reçue en Coupe face à Dender

🎥 Les supporters du Standard craquent après la claque reçue en Coupe face à Dender

11:20
2
"Pas l'impression qu'on a fait un mauvais match" : le Standard se voile-t-il la face ?

"Pas l'impression qu'on a fait un mauvais match" : le Standard se voile-t-il la face ?

09:30
"Pas prêts à enchaîner" : Vincent Euvrard alerte sur un problème inquiétant au Standard

"Pas prêts à enchaîner" : Vincent Euvrard alerte sur un problème inquiétant au Standard

09:00
🎥 Enzo Sternal régale, Yasin Özcan revit : Anderlecht se paye Manchester United

🎥 Enzo Sternal régale, Yasin Özcan revit : Anderlecht se paye Manchester United

18:00
Charleroi, Anderlecht et le Standard affectés : la CAN va-t-elle chambouler la Pro League ?

Charleroi, Anderlecht et le Standard affectés : la CAN va-t-elle chambouler la Pro League ?

14:40
La FIFA a tranché : une bonne nouvelle pour les (nombreux) clubs belges impactés par la CAN

La FIFA a tranché : une bonne nouvelle pour les (nombreux) clubs belges impactés par la CAN

17:00
"Ils n'ont rien à fêter" : Dennis Ayensa s'en prend violemment à Dender après l'élimination du Standard

"Ils n'ont rien à fêter" : Dennis Ayensa s'en prend violemment à Dender après l'élimination du Standard

07:40
2
Un titulaire de Charleroi opéré : "Il ne sera pas là cette semaine, ça va peut-être durer plus longtemps"

Un titulaire de Charleroi opéré : "Il ne sera pas là cette semaine, ça va peut-être durer plus longtemps"

16:00
L'ancien déménageur de Seraing prêt à secouer la D1A avec la RAAL : "Je veux vraiment être titulaire"

L'ancien déménageur de Seraing prêt à secouer la D1A avec la RAAL : "Je veux vraiment être titulaire"

15:00
Aux commandes à deux reprises, le Standard s'écroule à Dender et quitte déjà la Croky Cup par la petite porte

Aux commandes à deux reprises, le Standard s'écroule à Dender et quitte déjà la Croky Cup par la petite porte

22:27
Les cas Verscheren et Stroeykens, les blessures de Kana et Angulo : Besnik Hasi fait le point avant la Coupe

Les cas Verscheren et Stroeykens, les blessures de Kana et Angulo : Besnik Hasi fait le point avant la Coupe

14:20
Le Standard renversé à Dender et éliminé de la Coupe : voici les notes attribuées aux Rouches Analyse

Le Standard renversé à Dender et éliminé de la Coupe : voici les notes attribuées aux Rouches

23:10
6
Une tuile et une bonne nouvelle pour Nicky Hayen avant le déplacement à Louvain

Une tuile et une bonne nouvelle pour Nicky Hayen avant le déplacement à Louvain

13:40
Trois Diables dans la liste des 100 joueurs à suivre pour la Coupe du Monde : Doku hors du top 50

Trois Diables dans la liste des 100 joueurs à suivre pour la Coupe du Monde : Doku hors du top 50

14:00
Il s'était blessé en s'échauffant face à Anderlecht : David Hubert donne des nouvelles de Sofiane Boufal

Il s'était blessé en s'échauffant face à Anderlecht : David Hubert donne des nouvelles de Sofiane Boufal

13:00
"On s'est battus nous-mêmes" : David Hubert ne digère pas la défaite du derby bruxellois

"On s'est battus nous-mêmes" : David Hubert ne digère pas la défaite du derby bruxellois

12:20
Coup dur pour Anderlecht : verdict tombé, il ne rejouera plus cette année

Coup dur pour Anderlecht : verdict tombé, il ne rejouera plus cette année

12:00
"Il ne faut plus se cacher" : Philippe Albert relance un débat brûlant autour d'Anderlecht

"Il ne faut plus se cacher" : Philippe Albert relance un débat brûlant autour d'Anderlecht

12:40
1
Gros coup dur pour le Standard en début de match face à Dender

Gros coup dur pour le Standard en début de match face à Dender

21:10
1
Trois buts par match et un projet ambitieux : la Pro League découvrira bien vite le Sporting Hasselt

Trois buts par match et un projet ambitieux : la Pro League découvrira bien vite le Sporting Hasselt

11:40
Excellente nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé sera présent contre Genk

Excellente nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé sera présent contre Genk

10:30
Le Barça prêt à changer de plan : un Diable Rouge et un ancien Brugeois ciblés pour remplacer Rashford

Le Barça prêt à changer de plan : un Diable Rouge et un ancien Brugeois ciblés pour remplacer Rashford

11:00
"Peu importe qui on affrontera en quarts" : le héros de la RAAL assume les ambitions du club

"Peu importe qui on affrontera en quarts" : le héros de la RAAL assume les ambitions du club

10:00
Un début parfait pour Manchester City grâce à Jérémy Doku... dans un match complètement fou à Fulham

Un début parfait pour Manchester City grâce à Jérémy Doku... dans un match complètement fou à Fulham

08:30
Naples n'était pas seul : un grand club de Ligue 1 avait une idée en tête pour Kevin De Bruyne

Naples n'était pas seul : un grand club de Ligue 1 avait une idée en tête pour Kevin De Bruyne

08:00
"Cela aurait laissé un goût très amer" : les fans de Malines seront finalement bien de la partie à Charleroi

"Cela aurait laissé un goût très amer" : les fans de Malines seront finalement bien de la partie à Charleroi

07:20
"J'ai déjà tracé mon parcours" : Konstantinos Karetsas a déjà préparé son plan de carrière

"J'ai déjà tracé mon parcours" : Konstantinos Karetsas a déjà préparé son plan de carrière

07:00
Seuls le Standard, le Club de Bruges et Genk ont fait mieux que ce club de Pro League

Seuls le Standard, le Club de Bruges et Genk ont fait mieux que ce club de Pro League

22:00
Vincent Kompany, le digne successeur de Pep Guardiola à Manchester City ? Le coach du Bayern répond

Vincent Kompany, le digne successeur de Pep Guardiola à Manchester City ? Le coach du Bayern répond

06:30
Voici comment suivre en direct et gratuitement le tirage au sort des Diables Rouges ce vendredi soir

Voici comment suivre en direct et gratuitement le tirage au sort des Diables Rouges ce vendredi soir

06:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 1-2 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved