"Personne n'a triché, on a tout donné" : Timothé Nkada répond aux supporters du Standard

La nuit a été longue au Standard après l'élimination en Coupe de Belgique sur le terrain de Dender. Timothé Nkada dément un manque d'investissement de l'équipe.

"Bougez vos c*uilles" : les supporters du Standard n'ont pas mâché leurs mots après la contre-performance de leur équipe à Dender. Ces dernières semaines, ils se sentent trahis par les prestations des joueurs, loin d'afficher la même détermination que contre le Club de Bruges ou l'Antwerp, les matchs références de l'ère Euvrard.

"C’est une grosse déception", reconnaît Timothé Nkada au micro de la RTBF. "La Coupe, c’était un objectif pour nous. Forcément, c’est une déception de perdre en 1/8 de finale, surtout avec un scénario où on marque deux buts, et on se crée beaucoup d’occasions. C’est très frustrant. On a eu les occasions mais on a manqué d’efficacité".

Nkada ouvre enfin son compteur

L'attaquant français a répondu aux critiques le concernant en marquant un joli but pour redonner l'avantage aux siens en première mi-temps, mais cela n'a pas suffi. L'heure est donc loin d'être à la fête. "On va vite se reconcentrer sur le championnat. On est sur une bonne dynamique, donc on va vite switcher. C’est notre métier".

Le Lillois attend une remobilisation rapide de tout le monde. Samedi, le Standard se déplace au Cercle de Bruges. Les Groen en Zwart n'ont pas gagné depuis le match aller ; la victoire 0-3 à Sclessin avait coûté sa tête à Mircea Rednic : "On va aller chercher des bonnes choses en championnat et essayer de faire une bonne série jusqu’à la fin de l’année enchaînant une, deux, trois victoires. C’est le gros objectif d’ici la fin de l’année. J’espère qu’on va commencer ce samedi au Cercle de Bruges".

Mais en attendant, difficile de passer à côté de la frustration générale. Timothé Nkada a évidemment entendu les revendications des supporters : "Je comprends leur déception. On est nous-mêmes déçus. C'est le football. Personne n'a triché, on a tout donné. On doit revenir ce week-end avec de bonnes intentions et ça va le faire".