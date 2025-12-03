Le Standard a relancé une bête blessée : "Rien n'allait pour moi depuis mon retour de blessure"

Johan Walckiers
Scott Crabbé et Johan Walckiers depuis Denderleeuw
| Commentaire
Le Standard a relancé une bête blessée : "Rien n'allait pour moi depuis mon retour de blessure"
Photo: © photonews

Mohamed Berte était visiblement soulagé après la victoire contre le Standard. Le héros du match, qui a inscrit le 3-2 en fin de partie, revient de loin.

Cette saison, Mohamed Berte a été freiné par une déchirure musculaire et n'avait inscrit qu'un seul but avant le match d'hier soir. Il admet que les derniers mois ont été particulièrement difficiles. "Depuis ma blessure, rien n'allait pour moi, j'ai aussi eu beaucoup de problèmes dans ma vie privée. Maintenant, je suis heureux d'être de retour à un bon niveau et j'espère que cela continuera ainsi", explique-t-il à notre micro.

Pour le Bruxellois de 23 ans, son bon match d'hier représente beaucoup : "Je suis content d'avoir retrouvé mon niveau et d'avoir pu oublier mes problèmes du passé". L'ancien attaquant d'Ostende avait même perdu sa place de titulaire ces dernières semaines : "J'espère avoir marqué des points, mais l'équipe qui a commencé les trois derniers matchs a aussi obtenu de bons résultats".

La concurrence est rude en attaque

Malgré la dernière place au classement, Dender est en train de monter en puissance : "Nous éliminons le Standard, nous sommes à 5 sur 9 en championnat. Bruny Nsimba a atteint un très bon niveau depuis quelques semaines. David Toshevski nous aide beaucoup. C'est à moi de m'imposer pour entrer dans l'équipe, tout en poussant les autres à aller de l'avant".

Lire aussi… Un blessé supplémentaire au Standard : "Il traîne ça depuis des semaines""Quand vous avez plus de concurrence, cela aide l'équipe à être meilleure. On montre qu'on est capables de prendre des points, alors qu'au début c'était notre problème". Berte veut se concentrer sur lui et sur l'équipe, pas sur le fait d'avoir battu Vincent Euvrard, présent à la tête du groupe jusqu'à la fin du mois d'août : "Pour moi, ce n'est rien de spécial. J'étais absent au début de la saison et quand je suis revenu, il était parti. Mais pour les joueurs qui étaient présents à ce moment-là, c'est peut-être plus spécial".

La saison dernière, Mohamed Berte avait inscrit 9 buts avec Dender, il était le meilleur buteur de l'équipe, à égalité avec Aurélien Scheidler. Son retour en forme pourrait être d'une grande aide dans la lutte pour le maintien.

Standard
FCV Dender EH
Mohamed Berte

