"Ils n'ont rien à fêter" : Dennis Ayensa s'en prend violemment à Dender après l'élimination du Standard

Muzamel Rahmat
| Commentaire
"Ils n'ont rien à fêter" : Dennis Ayensa s'en prend violemment à Dender après l'élimination du Standard
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Standard est tombé de haut en Croky Cup avec une défaite 3-2 contre la lanterne rouge Dender. Après la rencontre, Dennis Ayensa s'est montré très critique.

Mardi soir, nous avons assisté à une surprise en Coupe de Belgique. Le Standard a été éliminé de la Croky Cup par Dender, qui est dernier de Pro League avec une victoire. Les Liégeois ont perdu 3-2, et le joueur du Standard Dennis Ayensa a réagi avec pas mal de frustration.

"Nous étions la meilleure équipe, surtout en première mi-temps, nous avons été trop négligents dans les choses simples. Trois erreurs de notre part et on encaisse trois buts. C’est très difficile, une équipe comme Dender ne laisse pas passer ça", a-t-il expliqué devant les caméras de DAZN.

Ayensa frustré

"Bien sûr, ils fêtent beaucoup, mais si vous regardez le championnat, ils n’ont pas grand-chose à fêter", a déclaré Ayensa. Cette élimination ne passe pas.

"Il y avait plus de supporters du Standard ici que de fans de Dender. Ils nous ont beaucoup soutenus. Je suis désolé pour eux, car ils méritent une équipe qui bat Dender. Nous sommes le Standard et nous devions gagner ce match. Mais bon, c’est le football. Surtout en Coupe, on ne sait jamais ce qui peut arriver."

Lire aussi… "Pas l'impression qu'on a fait un mauvais match" : le Standard se voile-t-il la face ?Le Standard a-t-il sous-estimé son adversaire ? "Non, pas vraiment. Le coach a travaillé ici dans le passé. Ce n’est pas du football, ils vont dans les duels et se battent. Nous étions prêts, mais ils ont eu trois occasions et ils ont marqué trois fois."

Pour les Rouches, cette élimination fait mal. En trois matchs, ils n’avaient encaissé qu’un seul but, et là, ils en prennent trois d’un coup sur le terrain de Dender.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Standard
FCV Dender EH
Dennis Ayensa

Plus de news

"Pas l'impression qu'on a fait un mauvais match" : le Standard se voile-t-il la face ?

"Pas l'impression qu'on a fait un mauvais match" : le Standard se voile-t-il la face ?

09:30
"Pas prêts à enchaîner" : Vincent Euvrard alerte sur un problème inquiétant au Standard

"Pas prêts à enchaîner" : Vincent Euvrard alerte sur un problème inquiétant au Standard

09:00
Aux commandes à deux reprises, le Standard s'écroule à Dender et quitte déjà la Croky Cup par la petite porte

Aux commandes à deux reprises, le Standard s'écroule à Dender et quitte déjà la Croky Cup par la petite porte

22:27
Le Standard renversé à Dender et éliminé de la Coupe : voici les notes attribuées aux Rouches Analyse

Le Standard renversé à Dender et éliminé de la Coupe : voici les notes attribuées aux Rouches

23:10
6
Excellente nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé sera présent contre Genk

Excellente nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé sera présent contre Genk

10:30
Gros coup dur pour le Standard en début de match face à Dender

Gros coup dur pour le Standard en début de match face à Dender

21:10
1
"Peu importe qui on affrontera en quarts" : le héros de la RAAL assume les ambitions du club

"Peu importe qui on affrontera en quarts" : le héros de la RAAL assume les ambitions du club

10:00
Un début parfait pour Manchester City grâce à Jérémy Doku... dans un match complètement fou à Fulham

Un début parfait pour Manchester City grâce à Jérémy Doku... dans un match complètement fou à Fulham

08:30
Naples n'était pas seul : un grand club de Ligue 1 avait une idée en tête pour Kevin De Bruyne

Naples n'était pas seul : un grand club de Ligue 1 avait une idée en tête pour Kevin De Bruyne

08:00
"Cela aurait laissé un goût très amer" : les fans de Malines seront finalement bien de la partie à Charleroi

"Cela aurait laissé un goût très amer" : les fans de Malines seront finalement bien de la partie à Charleroi

07:20
"J'ai déjà tracé mon parcours" : Konstantinos Karetsas a déjà préparé son plan de carrière

"J'ai déjà tracé mon parcours" : Konstantinos Karetsas a déjà préparé son plan de carrière

07:00
Seuls le Standard, le Club de Bruges et Genk ont fait mieux que ce club de Pro League

Seuls le Standard, le Club de Bruges et Genk ont fait mieux que ce club de Pro League

22:00
Vincent Kompany, le digne successeur de Pep Guardiola à Manchester City ? Le coach du Bayern répond

Vincent Kompany, le digne successeur de Pep Guardiola à Manchester City ? Le coach du Bayern répond

06:30
Voici comment suivre en direct et gratuitement le tirage au sort des Diables Rouges ce vendredi soir

Voici comment suivre en direct et gratuitement le tirage au sort des Diables Rouges ce vendredi soir

06:00
Sébastien Pocognoli était de retour en Belgique ce lundi pour donner un entraînement "obligatoire"

Sébastien Pocognoli était de retour en Belgique ce lundi pour donner un entraînement "obligatoire"

23:40
1
La Louvière file en quarts de finale de la Coupe de Belgique !

La Louvière file en quarts de finale de la Coupe de Belgique !

22:46
Gagner face Ivan Leko pour préparer la réception du Standard : "Nous n'allons pas faire beaucoup tourner"

Gagner face Ivan Leko pour préparer la réception du Standard : "Nous n'allons pas faire beaucoup tourner"

21:00
Un Diable Rouge en route vers le Bayern de Vincent Kompany l'été prochain ?

Un Diable Rouge en route vers le Bayern de Vincent Kompany l'été prochain ?

21:40
Un premier aperçu avant la Coupe du monde : la Belgique connaît ses adversaires pour la prochaine trêve

Un premier aperçu avant la Coupe du monde : la Belgique connaît ses adversaires pour la prochaine trêve

20:40
2
"Je suis désormais tourné vers la suite" : Paul-José M'Poku annonce rompre son contrat avec Al-Batin

"Je suis désormais tourné vers la suite" : Paul-José M'Poku annonce rompre son contrat avec Al-Batin

18:40
1
Aussi bouillant qu'au Standard : sauvé par un ancien du Real, Ricardo Sa Pinto a le vent en poupe

Aussi bouillant qu'au Standard : sauvé par un ancien du Real, Ricardo Sa Pinto a le vent en poupe

19:00
Le buteur du RFC Liège, Oumar Diouf, vers un transfert en Pro League cet hiver ?

Le buteur du RFC Liège, Oumar Diouf, vers un transfert en Pro League cet hiver ?

20:20
🎥 Mika Godts encore buteur avec l'Ajax : le crack belge soigne un peu plus ses statistiques

🎥 Mika Godts encore buteur avec l'Ajax : le crack belge soigne un peu plus ses statistiques

20:00
David Hubert annonce un changement après la défaite à Anderlecht : "Il le mérite, ce n'est pas un cadeau"

David Hubert annonce un changement après la défaite à Anderlecht : "Il le mérite, ce n'est pas un cadeau"

18:00
L'un des fossoyeurs de Bordeaux bientôt à Sclessin ? Le Standard sort un communiqué officiel

L'un des fossoyeurs de Bordeaux bientôt à Sclessin ? Le Standard sort un communiqué officiel

13:30
"On ne sera pas là pour rigoler" : la mise en garde très virulente des supporters de Charleroi aux joueurs

"On ne sera pas là pour rigoler" : la mise en garde très virulente des supporters de Charleroi aux joueurs

17:30
Les deux profils dont Anderlecht a besoin ? "Cela pourrait faire la différence dans la lutte pour le titre

Les deux profils dont Anderlecht a besoin ? "Cela pourrait faire la différence dans la lutte pour le titre

18:20
"C'est moi qui prends la décision finale" : retournement de situation pour Marc Brys, qui défie Samuel Eto'o !

"C'est moi qui prends la décision finale" : retournement de situation pour Marc Brys, qui défie Samuel Eto'o !

17:00
Sa saison est déjà terminée : un enfant du Standard face à la plus grave blessure de sa carrière

Sa saison est déjà terminée : un enfant du Standard face à la plus grave blessure de sa carrière

14:30
250.000 euros en jeu par journée : les chiffres faramineux du litige entre DAZN et la Pro League

250.000 euros en jeu par journée : les chiffres faramineux du litige entre DAZN et la Pro League

16:30
Lucas Pirard entre en scène... mais pas en Coupe : le Standard prépare le départ à la CAN de Matthieu Epolo

Lucas Pirard entre en scène... mais pas en Coupe : le Standard prépare le départ à la CAN de Matthieu Epolo

02/12
Officiel : Jan Vertonghen étoffe son après-carrière et rejoint l'Union Belge !

Officiel : Jan Vertonghen étoffe son après-carrière et rejoint l'Union Belge !

16:00
Mieux vaut tard que jamais : un Diable Rouge pourrait enfin faire ses débuts en Premier League

Mieux vaut tard que jamais : un Diable Rouge pourrait enfin faire ses débuts en Premier League

15:30
"Samuel Eto'o m'a insulté dès la première minute" : Marc Brys aurait-il accepté son départ du Cameroun ?

"Samuel Eto'o m'a insulté dès la première minute" : Marc Brys aurait-il accepté son départ du Cameroun ?

15:00
Vers un tournant majeur : le rôle du VAR pourrait être élargi dès la Coupe du monde 2026

Vers un tournant majeur : le rôle du VAR pourrait être élargi dès la Coupe du monde 2026

12:40
🎥 La même courbe de forme qu'Anderlecht : Francis Amuzu revit au Brésil

🎥 La même courbe de forme qu'Anderlecht : Francis Amuzu revit au Brésil

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 1-2 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved