"Ils n'ont rien à fêter" : Dennis Ayensa s'en prend violemment à Dender après l'élimination du Standard

Le Standard est tombé de haut en Croky Cup avec une défaite 3-2 contre la lanterne rouge Dender. Après la rencontre, Dennis Ayensa s'est montré très critique.

Mardi soir, nous avons assisté à une surprise en Coupe de Belgique. Le Standard a été éliminé de la Croky Cup par Dender, qui est dernier de Pro League avec une victoire. Les Liégeois ont perdu 3-2, et le joueur du Standard Dennis Ayensa a réagi avec pas mal de frustration.

"Nous étions la meilleure équipe, surtout en première mi-temps, nous avons été trop négligents dans les choses simples. Trois erreurs de notre part et on encaisse trois buts. C’est très difficile, une équipe comme Dender ne laisse pas passer ça", a-t-il expliqué devant les caméras de DAZN.

Ayensa frustré

"Bien sûr, ils fêtent beaucoup, mais si vous regardez le championnat, ils n’ont pas grand-chose à fêter", a déclaré Ayensa. Cette élimination ne passe pas.

"Il y avait plus de supporters du Standard ici que de fans de Dender. Ils nous ont beaucoup soutenus. Je suis désolé pour eux, car ils méritent une équipe qui bat Dender. Nous sommes le Standard et nous devions gagner ce match. Mais bon, c’est le football. Surtout en Coupe, on ne sait jamais ce qui peut arriver."

Le Standard a-t-il sous-estimé son adversaire ? "Non, pas vraiment. Le coach a travaillé ici dans le passé. Ce n'est pas du football, ils vont dans les duels et se battent. Nous étions prêts, mais ils ont eu trois occasions et ils ont marqué trois fois."

Pour les Rouches, cette élimination fait mal. En trois matchs, ils n’avaient encaissé qu’un seul but, et là, ils en prennent trois d’un coup sur le terrain de Dender.