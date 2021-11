"Ce n'est qu'un point, mais c'est un point méritant"

Cette fois, Luka Elsner est heureux du point, non seulement grâce au scénario mais grâce à al mentalité affichée en seconde période.

Depuis son arrivée au Standard, Luka elsner n'a pas perdu... mais il n'a pas non plus gagné en championnat. Cette fois, revenir à 2-2 sur la pelouse du Club de Bruges après avoir été mené de deux buts est comme une petite victoire pour lui. Mais c'est une victoire qui ne rapporte qu'un point.

"C'est génial de revenir après un 2-0 ici à Bruges", déclare Elsner en conférence de presse. "Ce retard était dur à assumer, car les buts encaissés sont venus trop facilement, nous nous sommes mis en difficultés. On a la chance de marquer avant la mi-temps".

Après ce but, tout a changé: "J'ai dit dans le vestiaire que les joueurs devaient croire en leurs qualités. On a égalisé, mais on a surtout mis les ingrédients nécéssaires dans ce match: la mentalité, une bonne agressivité, de la profondeur. C'est d'ailleurs en utilisant cette profondeur qu'on a marqué les deux buts. Les joueurs ont surtout tout donné jusqu'au bout, et c'est ce qu'on voulait. Ce n'est pas un match référence, mais c'est un match important, mais ce n'est qu'un point."

Le Standard va maintenant devoir enchaîner et tenter de prendre les trois points. Dans deux semaines, les Pandas d'Eupen se déplaceront à Sclessin. La victoire sera impérative pour les Liégeois".