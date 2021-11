Philippe Clement est frustré: "Nous perdons deux points que nous ne devons jamais perdre"

Philippe Clement, nerveux durant la rencontre, était à prendre avec des pincettes après la rencontre et les deux points perdus par son équipe contre le Standard.

Philippe Clement et le Club de Bruges cherchent quelque chose de rare dans l'histoire du Club: un troisième titre en trois ans. Cependant, même si le Club est pour le moment à la seconde place du championnat, il n'a remporté que 7 matches sur les 14 joués jusqu'ici. Ce dimanche, contre le Standard, le club de la Venise du Nord a laissé filer une victoire qui lui tendait les bras. Le T1 des Gazelles est revenu sur ce duel.

"J'avais demandé à mes joueurs d'être bien dans le match dès le début, et nous avons eu des occasions", déclare Clement en conférence de presse. "On marque deux buts, nous sommes dangereux, on a l'occasion de faire 3-0.. mais derrière c'est 2-1 sur une action qui ne doit jamais arriver".

Puis il y a la seconde période: "J'avais demandé de l'énergie dès la reprise, mais ce sont eux qui ont mis de l'énergie, d'ailleurs ils égalisent. Ensuite, on a oublié de jouer avec nos qualités, on a créé trop peu d'occasions. Nous perdons deux points que nous ne devions jamais perdre. On sait être costaud en Ligue des Champions, mais on doit aussiu l'être en championnat. C'est frustrant non seulement d'avoir mené 2-0, mais aussi de ne plus rien avoir montré après le 2-2".

Le Club va devoir maintenant relever la tête après la trêve internationale, mais le calendrier est à la hauteur des ambitions du Club: un déplacement à Malines, la réception de Leipzig en Ligue des Champions avant deux déplacement à Genk, un en championnat et l'autre en Coupe de Belgique.