Samuel Bastien n'élude aucun sujet: "Le premier but de Bruges? On n'en veut pas à Arnaud"

Samuel Bastien a analysé la rencontre du Standard au Club de Bruges, mais aussi le futur du Standard, le retour des joueurs expérimentés et la mentalité du groupe.

Sur la pelouse du Jan Breydel, le Samuel Bastien et le Standard ond dû montrer les crocs pour revenir avec un point. Après la rencontre, le milieu de terrain des Rouches tenu à parler de la rencontre et n'a éludé aucun sujet.

La mentalité

"Quand nous sommes tous soudés, avec la bonne mentalité, nous pouvons faire de grandes choses. On savait que ce serait compliqué de venir jouer ici, le but nous a fait du bien c'est vrai mais en deuxième période on a eu aussi des occasions car on a eu un autre état d'esprit".

Le travail et le futur

"Prendre un point ici, cela pourrait être un match référence. On sait qu'on peut faire de grandes choses ensemble mais on doit garder les pieds sur terre. On doit continuer de la même façon, et à chaque match. On ne sait pas pourquoi on ne sait pas le faire chaque semaine, mais à la reprise, contre Eupen, on doit montrer qui est le Standard".

Le retour de l'expérience en défense

"Les centraux on fait le boulot, je suis content pour eux. Laifis revenait de blessure et avec Dussenne, ils ont fait un bon match. Noé était le tireur désigné pour le penalty, il les tire pas trop mal, la preuve (rires). Il aurait même pu marquer un autre but. Oui c'est un leader, il parle, il a de la présence, on a besoin de joueurs comme lui. "

Sur Arnaud Bodart

On connait très bien Arnaud, depuis qu'il est là il nous a sauvé plusieurs fois, avec des arrêts et il a même marqué un but. Personne ne lui en veut, et pour lui on y a cru jusqu'au bout".