Le bilan plus que mitigé des transferts estivaux du Club de Bruges

Cet été, le Club de Bruges a marqué les esprits en transférant plusieurs joueurs en fin de mercato. Après 14 journées, il est temps de faire un premier bilan de ces recrues.

Transferts réussis

Jack Hendry a pris ses quartiers au Club de Bruges. L’ancien défenseur d’Ostende a pris place en tant que titulaire, a fait le ménage dans la hiérarchie de la défense du Club, Mitrovic et Mechele ont soit disparu de la circulation pour le premier, soit glissé sur le banc pour le second. Une réussite.

Nsoki a eu des débuts difficiles, mais petit à petit le Français a pris lui aussi place dans la défense, jouant assez souvent aux côtés de l’Ecossais. A mettre aussi dans les positifs.

Tout juste la moyenne

Wesley, en tant qu’ancien du Club, arrivait dans une équipe qu’il connait très bien. Cependant, il n’est pas à 100% physiquement, et a jusqu’ici eu du mal à trouver du temps de jeu. Titulaire contre Charleroi, il est passé à côté et n’est revenu, par la suite, que de façon épisodique.

Faitout Maouassa est un joueur un peu hybride. Ailier ? Latéral gauche ? Seul sur un flanc ? Le Français peut jouer à plusieurs positions et il progresse de semaine en semaine dans son duel avec Sobol, mais pas encore assez pour être titulaire à 100%.

Kamal Sowah : Après sa première rencontre avec Bruges contre Ostende, Sowah faisait office de plus-value pour Philippe Clement. Puis de semaine en semaine, cherchant absolument son premier but mais aussi sa place dans le collectif rôdé de Bruges, il a disparu de la situation. Ce dimanche, contre le Standard, il n’a pas joué la moindre minute alors que les champions en titre cherchaient la victoire.

José Izquierdo, c’était l’attraction du dernier mercato. Libre, il était venu à Bruges pour retrouver la santé, la forme, le tout avec un contrat basique d’un point de vue financier. Une montée au jeu, un but et une titularisation en coupe et quelques minutes contre le Standard : On ne l’attendait pas à pareille « fête » à ce moment de la saison… mais est-il prêt ? La réponse est non. Il n’a pas encore retrouvé sa vitesse, ni son dribble, ni son coup de rein. Jusqu’ici, il n’est que l’ombre de lui-même et il a la moyenne car on sait qu’il revient de loin.

Décevants… ou invisibles

Certains transferts de l’été n’ont pas encore joué la moindre minute. Otasowie (rentré en Angleterre suite à des problèmes personnels) et Ruben Providence (blessé) en font partie. Antonio Nusa a pu se montrer un peu en Coupe de Belgique mais c’est tout. Enfin, le jeune Tibo Persyn a été titulaire, une fois, a marqué un but… avant de disparaitre de la circulation.

Philippe Clement a un gros noyau à sa disposition, mais pour le moment il n’a pas encore pu (ou su) en apprécier toute la profondeur. Vu le calendrier qui attend les Gazelles, cela devrait lui servir d’ici la fin de la saison, surtout que Tajon Buchanan va débarquer dans quelques semaines.