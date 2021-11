Simon Mignolet fait son mea culpa: "Un gardien qui fait une erreur, cela se paie cash"

Ce n'était pas le jour de Simon Mignolet. Fautif sur les deux buts du Standard, le Diable Rouge est venu s'expliquer en conférence de presse et a reconnu ses erreurs.

Après une demi-heure de jeu, et un score de 2-0 pour le Club de Bruges, toutes les lumières étaient au vert pour les champions en titre contre le Standard, mais Simon Mignolet a relancé la machine liégeoise.

"Dans la première demi-heure, le ballon circulait très bien, ils sont revenus dans le match par ma faute", assure Simon Mignolet. "Je pensais que j'étais le premier sur le ballon mais il a été plus vite que moi. Quand un gardien fait une erreur, cela se paie cash".

Sur le deuxième but du Standard, Mignolet est aussi coupable, puisqu'une nouvelle sortie manquée provoque un penalty pour le Standard: "Je vais pour boxer le ballon, mais il va plus vite que moi. Je ne pense pas qu'il pouvait y avoir but sur cette action, donc selon moi le penalty est sévère."

Mais il nuance ensuite ses propos: "Mais je comprends aussi qu'on siffle une faute. On leur a donné deux buts. Après l'égalisation ils ont joué avec de longs ballons et sont entrés dans le combat physique. Nous perdons malheureusement deux points à domicile, c'est frustrant. Après la trêve internationale, nous devons remédier à cela et gagner directement".