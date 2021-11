Pro League: une 14e journée record

Avec plusieurs belles affiches au programme, la Pro League a battu son record de spectateurs dans les stades.

Les supporters sont de retour dans les stades depuis le début de saison et ils répondent présent. La preuve avec les chiffres enregistrés, ce week-end, dans les neuf stades qui ont accueilli les rencontres de la 14e journée.

87.696 personnes ont pris place dans les tribunes belges, ce week-end, en Pro League. Nouveau record d'assistance. C'est évidemment le duel entre Bruges et le Standard qui a accueilli le plus de spectateurs (près de 27.000), devant Antwerp-Anderlecht (15.000). La Gantoise et Malines ont également accueilli plus de 10.000 personnes dans leurs stades.