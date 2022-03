Le Beerschot se sent floué par l'arbitrage : "C'est l'histoire de notre année"

Les Rats se sont vus refuser un penalty et un but.

Aujourd'hui dans le derby anversois, le Beerschot s'est incliné à l'Antwerp (2-1). Pourtant, les Rats auraient pu revendiquer beaucoup mieux, et ont une féroce dent contre l'arbitrage de Nathan Verboomen.

A la 20e minute, Ilias Sebaoui s'est présenté devant Butez et a essayé de le dribbler. Le jeune joueur du Beerschot s'est effondré dans le rectangle après un contact avec le gardien français. Mais selon Verboomen, pas de penalty.

"Un garçon de 20 ans qui joue son premier derby, qui n'a disputé que cinq matches en première division, il n'y tombera pas", a déclaré un Greg Vanderidt très remonté après le match au micro de Sporza. "Il y a eu un léger contact et un léger contact est un penalty. Cela est sans appel. Il n'y a pas non plus eu de vérification par le VAR, je ne le comprends pas du tout."

"Je ne vais pas commencer à jouer à Calimero ici. Apparemment, c'est l'histoire de cette année. Il y a eu suffisamment de moments où nous avons été trompés. Aujourd'hui, nous sommes trompés", a ajouté le coach du Beerschot.

"Pour le moment, il n'y a pas de fierté, mais de déception. Pas seulement à propos du résultat et du jeu. P**ain de m**de, si vous pouvez jouer comme ça aujourd'hui... Alors qu'avons-nous fait ces derniers mois ? Pourquoi n'avez-vous pas fait ça dans les autres matchs ? L'organisation était bonne, le pressing était bon, les moments de football étaient bons. Notre gardien n'a pas eu de travail, excepté les buts. Contre cet Antwerp", a-t-il regretté.

"Je pense qu'aujourd'hui, l'individuel a gagné sur le collectif. Nous avions un plan clair et avons fait un excellent travail en équipe. Ils ont réussi sur deux ou trois éclairs de classe individuels. Cela nous fait perdre 2-1 ici."

L'arbitrage était sur toutes les lèvres à la fin du match. "Je pense que nous avons joué un match de décent à bon. Nous marquons deux fois, mais comme c'est souvent le cas cette saison, l'arbitrage en décide autrement. C'est regrettable", s'est exprimé Jan Van den Bergh. "Ce n'est pas une excuse pour la défaite, bien sûr. L'Antwerp est une équipe avec beaucoup de qualités, alors vous savez que cela peut arriver. Mais cela laisse toujours un arrière-goût amer qu'il y ait eu un mauvais arbitrage."

Le match du Beerschot était pourtant très encourageant. "C'est quelque chose que nous devons normalement pouvoir faire chaque semaine, mais dans un derby, une équipe peut toujours faire quelque chose de plus. C'était le cas pour nous aujourd'hui. Mais il y a un arrière-goût vraiment amer."