Le Beerschot réfléchit à déposer plainte pour conflit d'intérêts contre Nathan Verboomen

Certaines décisions arbitrales ont surpris le clan du Beerschot.

Par l'intermédiaire de certains supporters, Francis Vrancken, le président du Beerschot, a reçu des informations disant que l'arbitre de la rencontre, Nathan Verboomen, travaille pour l'entreprise 6D Sports Nutrition, dont le club de l'Antwerp est client. "J'ai reçu plusieurs messages et captures d'écran du profil Facebook."

Selon le président du Beerschot, cela crée un conflit d'intérêts majeur. "Cela nous a fait peur pour l'intégrité de la rencontre. Surtout au vu du déroulement de celle-ci : le penalty non sifflé, le carton rouge et le but refusé ont contribué au repli décisif de cette rencontre. A cause du lien entre l'arbitre et l'adversaire, je me pose beaucoup de questions."

Le Beerschot vérifiera lundi comment fonctionne la coopération entre les deux parties et se renseignera éventuellement auprès de l'association de football dans quelle mesure cela est éthique. "Au lendemain de l'opération Clean Hands, cela nous semble logique", conclut Vrancken.