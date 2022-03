Priske et l'Antwerp, vers la fin ? "Je ressens le soutien de mes joueurs, c'est le plus important"

Si le second but du Beerschot avait été accordé, Brian Priske ne serait certainement plus l'entraîneur de l'Antwerp. Le Great Old s'en est sorti, de justesse. Et Priske ?

L'Antwerp l'a échappé belle dans le derby de la ville, et a fini par s'imposer après être passé tout près du 1-2, refusé par la VAR. "Mes joueurs ont montré de l'implication et de la qualité en seconde période, tout le crédit leur revient. J'ai un groupe phénoménal", affirme Brian Priske après la rencontre. "Ils étaient sous pression aujourd'hui, notamment en étant menés à la pause. Je peux juste espérer qu'ils reçoivent le respect qu'ils méritent". Dans la presse flamande surgissaient des rumeurs de clash entre Priske et Paul Gheysens à la pause, dans le vestiaire (lire ici). "Sans commentaire", déclarait le Danois. "J'aime la pression, elle fait partie du football. Nous voudrions proposer du beau football en permanence, mais ça ne peut pas toujours être le cas, on ne va pas rouler sur tout le monde, nous sommes l'Antwerp, nous n'avons pas gagné de titre en 65 ans. Ce club traverse un processus qui ne se fait pas en un clin d'oeil". Le soutien du vestiaire Reste à voir si cette vision des choses colle encore avec celle de la direction. "Je peux juste vous dire que tout le monde au club travaille dur. Le soutien en haut ? Je ne sais pas, il faut leur demander. Je travaille dur aussi. Et ce sera le cas jusqu'au bout", assure Brian Priske. "Je ressens le soutien de mes joueurs, et c'est le plus important pour moi".