Le retour de Ryota Morioka pour défier le Standard

Trois mois après la claque infligée par les Zèbres aux Rouches à Sclessin, le Sporting de Charleroi et le Standard se retrouvent, dimanche après-midi, sur la pelouse du Mambourg.

Et les nouvelles sont plutôt bonnes dans le camp carolo: un seul forfait à noter pour le Sporting de Charleroi, celui de Loïc Bessilé qui avait quitté la pelouse après un peu plus d'un quart d'heure de jeu la semaine dernière au Beerschot. Hervé Koffi avait aussi dû céder sa place à Anvers, mais le gardien burkinabé figure dans le noyau convoqué par Edward Still pour le choc wallon.

Le coach carolo enregistre d'ailleurs plusieurs autres bonnes nouvelles. Jules Van Cleemput, absent la semaine dernière et Ryota Morioka, qui a manqué les trois dernières sorties du Sporting, sont à nouveau prêts à jouer.