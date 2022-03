🎥 Daouda Peeters se confie sur sa maladie nerveuse

Le milieu du Standard prĂȘtĂ© par la Juventus s'est retrouvĂ© hospitalisĂ© et partiellement paralysĂ© suite Ă une maladie, le syndrome de Guillain-BarrĂ©. Il est revenu sur cette pĂ©riode trĂšs difficile et son combat pour revenir sur les terrains.

Fin octobre 2021, Daouda Peeters a été diagnostiqué comme atteint du syndrome de Guillain-Barré, une bactérie qui provoque un trouble nerveux. Dans une vidéo Instagram de Move to Cure, le joueur de 23 ans parle de son combat et de ses efforts pour revenir le plus vite possible sur un terrain de football.

"Ça a commencé en octobre. Je sentais que j'avais des troubles de l'équilibre et que j'avais moins de sensations dans les jambes », commence Peeters. "Ensuite, j'en ai parlé avec le club et le médecin m'a référé à l'hôpital. Fin octobre, ils ont déterminé que j'avais Guillain-Barré."

"C'est une maladie nerveuse qui provoque un affaiblissement du système immunitaire. Au début, c'est très lent et vous ressentez des picotements dans les jambes et les pieds. Ensuite, vous perdez de la force et vous pouvez éventuellement devenir partiellement paralysé", explique-t-il.

Le milieu du Standard de Liège a été hospitalisé directement durant plus d'un mois. "Le premier mois où j'étais à l'hôpital, j'allais bien. Les deuxième et troisième mois ont été un peu plus difficiles parce que ça a vraiment commencé à prendre beaucoup de temps."

Il s'est également confié sur sa vie en tant qu'atteint par cette maladie. "Vous présentez des symptômes mineurs et cela s'aggrave un peu plus à chaque fois. La phase au cours de laquelle la situation s'est aggravée était effrayante, mais à la fin, je m'en suis bien sorti."

"Vous descendez d'un fauteuil roulant, apprenez à reculer, apprenez à vous retourner sur le sol comme un bébé d'un berceau et apprenez à vous tenir debout. Puis ça s'est bien passé pendant une semaine, puis encore une semaine de moins. Cela prend beaucoup de temps, mais ça marchera."

Déjà la fin de son aventure au Standard ?

S'il est acté qu'il ne jouera plus cette saison, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir de Peeters. Cela ne sera en tout cas pas au Standard, qui aurai décidé de ne pas renouveler son prêt selon le Nieuwsblad. Il devrait ainsi revenir à la Juventus, où il est sous contrat jusque 2024.