Luka Elsner satisfait du visage affiché par le Standard à Charleroi: "Un bon match dans l'ensemble"

Un bon point pour le Standard à Charleroi? Luka Elsner pense que oui, même s'il estime que le choc wallon aurait pu basculer dans le camp liégeois...

Comme Edward Still, Luka Elsner estime que "ce n'était pas simple de proposer un football de qualité" sur une pelouse abîmée, mais le coach slovène est, dans l'ensemble, satisfait de la prestation livrée par ses hommes à Charleroi.

"On a quelques occasions en première période, on a le piquet en seconde période. Il nous manque peut-être ce petit coup de chance qui pourrait faire basculer le match de notre côté, mais de manière générale, on a livré un bon match, assez complet", analyse-t-il.

"Encourageant pour la fin de saison"

Malgré un début de seconde période compliqué. "On a eu 15 minutes de flottement en revenant des vestiaires, mais, à part ça, je suis assez satisfait de notre prestation et de la qualité de ce qu'on a proposé dans tous les secteurs de jeu", ajoute Luka Elsner.

Une prestation rassurante pour le Standard, qui enchaîne d'ailleurs une deuxième clean sheet consécutive. "On sent que ça rassure. Parce que tout le monde travaille. Les attaquants font un gros pressing et derrière on a une bonne couverture et on gagne beaucoup de duels. C'est encourageant pour la fin de saison."