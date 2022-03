"Ambiance nickel" entre les gardiens du Standard: "On forme un groupe incroyable"

Laurent Henkinet a repoussé Arnaud Bodart sur le banc lors des deux dernières sorties du Standard, mais la concurrence est saine entre les concurrents liégeois.

Laurent Henkinet a, à nouveau, répondu aux attentes, dimanche soir. Homme du match contre le Beerschot en semaine, le portier liégeois a réalisé plusieurs parades décisives et conservé ses filets inviolés à Charleroi. "Je pense qu'on a été bien organisé, on a concédé peu d'occasions et c'est une clean sheet plutôt logique", analyse-t-il au micro d'Eleven Sports.

Le Liégeois confirme que le Standard peut compter sur lui. Mais il affirme aussi que, malgré la concurrence, l'ambiance est au beau fixe dans le groupe des gardiens rouches. "Avec Arnaud (Bodart) et Jean-François (Gillet), on forme un groupe incroyable, on se soutient, peu importe qui joue. Arnaud est content pour moi quand je fais une clean sheet et je suis content pour lui quand c'est lui qui en fait une. L'ambiance est nickel", insiste-t-il.

Un discours partagé par le coach liégeois, Luka Elsner. "Pour l'instant, Laurent fait ses matchs et c'est pour ça qu'on lui a fait confiance. On sait qu'il est capable de rassurer par son expérience. Mais Arnaud est un top gars et un grand professionnel. Il est aussi responsable des performances de Laurent, parce qu'il l'a mis dans une situation confortable."