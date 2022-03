"De bonnes choses à retenir" pour les Zèbres après le partage contre le Standard

Bingourou Kamara est, globalement, satisfait de la prestation de Charleroi contre le Standard dimanche soir, mais déçu de ne pas avoir réussi offrir la victoire aux supporters carolos, qui s'étaient déplacés en masse pour assister au choc wallon.

Charleroi n'a pas renouvelé sa performance du match aller, dimanche soir, au Mambourg. Vainqueurs 0-3 à Sclessin en fin d'année 2021, les Zèbres n'ont cette fois pas trouvé l'ouverture dans la défense liégeoise. "Il a manqué un peu de justesse dans les derniers gestes, dans la surface adverse", analyse Bingourou Kamara, qui était à nouveau aligné entre les perches.

Pourtant, le portier carolo dresse un bilan plutôt positif de ce choc wallon. "On a livré une belle bataille malgré tout. On aurait aimé offrir la victoire aux supporters. Mais il y a des bonnes choses à retenir quand même: on a été solide défensivement et devant il y a des automatismes qui commencent à se créer. Ça va venir tout doucement."