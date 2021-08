Dorian Dessoleil: "Il nous a manqué ce brin de réussite"

Comme son coach, le capitaine carolo estime qu'il n'a pas manqué grand-chose aux Zèbres pour l'emporter contre l'Antwerp vendredi soir.

Le Sporting de Charleroi a lancé la quatrième journée de championnat en alignant un troisième partage consécutif. Un partage à deux visages pour des Carolos qui ont dominé une bonne partie du match, mais qui ont aussi dû courir derrière le score.

Et le sentiment est forcément mitigé pour Dorian Dessoleil. "On a maîtrisé le match dès le début et ensuite on prend ce but en contre qui nous a un peu refroidis", analyse-t-il. "Mais on a montré la volonté de revenir et on a marqué", se réjouit aussi le capitaine carolo.

Et il n'aura finalement pas manqué grand-chose pour que Charleroi fasse tomber le matricule 1. "Malheureusement on ne met pas le deuxièm. Mais avec ce petit brin de réussite en plus, on aurait certainement pu l'emporter...."