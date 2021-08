Edward Still entre satisfaction et déception: "On n'était vraiment pas loin"

Edward Still voit son équipe grandir, mais la victoire se refuse à Charleroi.

Les Zèbres ont livré une belle partition, vendredi soir, devant leurs supporters contre l'Antwerp et c'est aussi ce qu'en a pensé leur coach, Edward Still. "On a fait un match complet", analyse-t-il. "On a dominé la première période, en proposant un jeu agréable, et on a su mettre l'Antwerp en difficulté."

"Un goût de trop peu, mais..."

Mais c'est bien le Great Old qui a rejoint les vestiaires avec l'avantage et Charleroi a dû cravacher pour revenir au score, avant d'échouer à quelques centimètres du but de la délivrance dans les arrêts de jeu, via une frappe sur le poteau de Chris Bedia en toute fin de match. "On n'était vraiment pas loin, il n'a pas manqué grand-chose", regrette le coach du Sporting.

"C'est un peu le même topo que contre OHL la semaine dernière, mais je sens qu'on a fait un pas en avant et qu'on était encore plus proche de la victoire ce soir. Il y a un goût de trop peu parce que ça se joue sur quelques détails, mais je suis vraiment confiant: ces détails vont finir par tourner en notre faveur", conclut, optimiste, Edward Still.