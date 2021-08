Les Anversois partagés après le point glané à Charleroi: "Avec l'équipe qu'on a..."

"Un bon point", mais pas mal d'occasions galvaudées: les Anversois ne sont pas mécontents du partage arraché à Charleroi vendredi soir, mais estiment aussi qu'avec plus d'efficacité, ils auraient pu repartir avec les trois points.

Monté en fin de rencontre, Michel-Ange Balikwisha n'a pas su aider l'Antwerp à faire la différence à Charleroi. Mais il se satisfait du point pris sur la pelouse des Zèbres. "C'est un bon point, on a d'ailleurs eu un peu de chance en fin de rencontre avec le poteau."

"On doit être plus juste et plus efficace"

Un avis que partage Brian Priske, qui a vu ses hommes souffrir, notamment en première période. "C'était un match difficile. Charleroi a très bien joué, surtout en première période. Un point, ici, ce n'est pas une mauvaise opération", analyse le coach de l'Antwerp.

Mais les Anversois auraient pu faire mieux, avec un peu plus de justesse dans le dernier tiers du terrain et ils en sont conscients. "Avec l'équipe qu'on a, on doit être plus juste techniquement et plus efficaces devant le but", estime Balikwisha. "On préfère caresser le ballon que de mettre de la puissance dans nos frappes. C'est ce qu'il nous a manqué à Charleroi."