🎥 Un arrêt splendide et un gros match, mais de la déception pour Jean Butez

Le portier français a livré un excellent match à Charleroi, mais il retiendra un mauvais choix sur le but carolo.

Jean Butez a presque tout bien fait sur la pelouse du Sporting de Charleroi. Infranchissable avant le repos, il a permis au Great Old de rentrer aux vestiaires avec un but d'avance, en sortant un coup-franc de Ryota Morioka juste avant la pause, mais surtout une tête de Shamar Nicholson d'un splendide réflexe à la demi-heure de jeu.

Le genre d'arrêt qui ne laisse pas indifférent. "C'est un arrêt purement instinctif et ça fait sûrement partie de mes plus beaux arrêts", analyse-t-il.

"Un bon point"

Mais ces parades n'ont pas suffi au Great Old qui a quitté Charleroi avec le point du partage et Jean Butez regrettera une sortie manquée sur le but égalisateur. "Je pense que je devais sortir, mais que, surtout face à Nicholson, j'aurais dû y aller pour boxer le ballon et pas tenter de le capter."

Mais ça n'empêche pas le Français de se satisfaire du résultat engrangé à Charleroi. "Au vu de l'ensemble du match et des occasions qu'ils ont eues dans les dix dernières minutes, je pense qu'on a pris un bon point", conclut Jean Butez.