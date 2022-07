Suivez Genk - Standard en DIRECT commenté

Le but de Dussenne a tout changé dans l'esprit du Standard, les Rouches doivent surfer sur cette vague positive.

Pour son tout premier match de la saison face à La Gantoise, le Standard est passé par toutes les émotions. Une carte rouge, un but d'avance, avant d'être ensuite mené. Puis Noé Dussenne est arrivé et a fait exploser Sclessin.

Ce but a tout changé dans l'esprit des Rouches. Au lieu de commencer avec une défaite, c'est un nul avec des airs de victoire qui est resté imprimé dans la mémoire des joueurs, mais aussi des supporters. De quoi bien lancer la saison malgré les évènements de match.

Mais les Rouches n'ont qu'un point et le déplacement à Genk de ce dimanche est important. Une défaite et ce serait un peu de pression sur l'équipe pour la réception du Cercle dans une semaine. Une victoire dans le Limbourg et c'est un Sclessin bouillant qui poussera les siens.

Pour ce duel, Calut est donc suspendu (à la suite de son expulsion contre La Gantoise). La rencontre débutera à 13 h 30.