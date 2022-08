René Vandereycken critique vivement Bram Van Driessche, l'arbitre de Genk - Standard

Selon l'ancien sélectionneur national, Bryan Heynen aurait dû recevoir un second carton jaune, synonyme d'exclusion.

René Vandereycken, notre ancien sélectionneur national, fustige la prestation de Bram Van Driessche lors de la rencontre opposant le Racing Genk au Standard de Liège. "Bryan Heynen aurait dû recevoir un second carton jaune à deux reprises. Lorsque vous dégagez le ballon alors que l'arbitre a sifflé, vous devez être sanctionné. Et ne parlons pas de son tacle au milieu de terrain alors qu'il avait déjà écopé d'un carton jaune. L'arbitre a sifflé une faute, mais aurait dû exclure le joueur."

Je ne pense pas non plus que son attitude arrogante soit nécessaire. Un arbitre peut-être autoritaire et strict, mais Van Driessche exagère. Quand vous le regardez arbitrer, vous avez l'impression qu'il tente de rivaliser avec Lawrence Vissers pour le titre de l'arbitre le plus arrogant. J'ai vraiment été très troublé par son attitude" peut-on lire dans les colonnes de Het Nieuwsblad.