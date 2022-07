L'homme du match: la tête ailleurs, le coeur à Genk

L'attaquant est revenu plus fort de son prêt à Feyenoord. Avant de repartir?

Deux buts, une passe décisive : difficile de faire mieux pour l'attaquant de Genk Cyriel Dessers. Pourtant, il est annoncé en partance depuis de nombreuses semaines et aurait lui-même la tête ailleurs. Il souhaiterait en effet retourner à Feyenoord, sentant l'oppression d'un retour de blessure de Onuachu sur ses épaules.

Mais ce dimanche, il a tenu son rang. Il ne s'en est jamais caché : il est supporter de Genk depuis son enfance. Porter ce maillot représente donc beaucoup pour lui. Même si sa tête est en Eredivisie, son cœur est bel et bien dans le Limbourg.

De plus, il a progressé en une saison néerlandaise : il est plus costaud, plus habile des deux pieds, reste sur ses jambes malgré l'opposition physique. Ce dimanche, son talent a suffi pour retourner le Standard en une mi-temps. De quoi en faire notre homme du match... avant de le voir s'envoler vers d'autres cieux.