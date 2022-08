Renaud Emond positive: "Ce n'est pas un match qui va tout changer"

Renaud Emond n'a pas su se mettre en évidence sur la pelouse de Genk.

Renaud Emond n'a pas été à la fête ce dimanche. L'attaquant du Standard n'a pas touché beaucoup de ballons (12 seulement) mais se voulait résolument positif, même si la défaite a été au bout des 90 minutes.

"Ils ont mis une grosse intensité en première mi-temps. C'était difficile après les deux buts inscrits. On revient au caractère, mais on prend un coup sur la tête avec ce troisième but. C'est difficile de réagir après. Tout est possible à 3-1, car si on marque rapidement, on peut les faire douter. Le coach nous a dit de resserrer les boulons derrière, car prendre trois buts, c'est trop. En première mi-temps, on a raté nos dernières passes et on jouait mal les coups. On est toujours en progression, ce n'est pas un match qui va tout changer. Maintenant on va jouer des équipes un peu plus à notre portée. On verra où on se situera."

La réception du Cercle de Bruges, puis le déplacement à Westerlo, permettront dès lors à Ronny Deila de savoir ce que son groupe a dans le ventre. Est-ce que ce seront les mêmes joueurs que ce dimanche ? Le futur nous le dira.