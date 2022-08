"On doit se remettre en question"

L'entraîneur du Standard sait que son Standard a fait des erreurs, mais aussi que Genk a été un cran au-dessus.

Ronny Deila a donc connu ce dimanche sa première défaite en rencontre officielle avec le Standard. Le coach des Rouches est revenu sur ce délicat revers et n'a pas manqué, surtout, de rendre à Genk ce qui lui appartient.

"On a eu des occasions et des possibilités, mais c'est mérité dans l'ensemble pour Genk. Leur début de match était trop simple, ils avaient trop de liberté et on n'était pas bon. C'était insuffisant dans nos reconversions et on devait améliorer notre créativité. Leur vitesse de jeu était plus rapide, c'était peut-être à cause de la fatigue chez nous. L'utilisation de nos flancs était bonne en première période, mais moins bon en seconde mi-temps. Il faut apprendre de nos erreurs, continuer à apprendre et à se remettre en question. Sur la possibilité de passer à une défense à cinq, un tas de choses sont possibles. Bravo à Genk, ils méritaient leur victoire."

La remise en question doit donc débuter dès ce lundi et doit davantage permettre au Standard de prendre les trois points à domicile la semaine prochaine contre le Cercle de Bruges.