Jacob Barrett Laursen a fait connaissance avec la Pro League: "Un manque de concentration"

Le Danois en a vu de toutes les couleurs ce dimanche sur la pelouse de Genk.

Jacob Barrett Laursen a connu son baptême du feu ce dimanche avec le Standard. Le moins que l'on puisse dire, c'est que sa rencontre aura été compliquée. Toujours pris entre deux chaises, avec un Paintsil étincelant et un El Khannouss qui venait toujours dans sa zone, il n'a pas su montrer son vrai visage.

De plus, il est un peu fautif sur les deux premiers buts de la rencontre puisqu'il est dépassé par deux fois, avant de couvrir Dessers. Une rencontre à oublier pour lui, qui est tout de même venu s'exprimer au micro de Eleven Sports.

"Nous devons faire mieux, surtout pour nos supporters qui ont été incroyables aujourd'hui. Durant le match, nous n'avons pas très bien commencé, c'est vrai. On prend un premier but assez rapidement, puis un second un peu plus tard. Nous n'arrivions pas à poser notre jeu. On revient avec un but superbe, mais derrière, nous avons une perte de concentration et ce but nous casse dans notre élan. Il faudra faire mieux le prochain match".

Le prochain match, ce sera à Sclessin dans une semaine contre le Cercle de Bruges. La victoire sera (déjà) indispensable.