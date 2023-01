Hein Vanhaezebrouck: "On n'a pas créé assez pour battre Charleroi"

La Gantoise a perdu deux points dans la course aux playoffs 1, mais Hein Vanhaezebrouck était le premier à reconnaître que son équipe ne méritait pas spécialement mieux contre Charleroi.

"Contre le Standard, c'était clair qu'on était la meilleure équipe et qu'on méritait de gagner. Cette fois, ça ne l'est pas du tout et on n'a certainement pas été la meilleure équipe durant la première heure de jeu": comme contre les Rouches il y a trois semaines, La Gantoise a été incapable de trouver l'ouverture devant son public, mais le contexte est nettement différent et Hein Vanhaezebrouck était le premier à le reconnaître, jeudi soir.

Contre les Rouches, les Buffalos avaient nettement dominé et avaient été maladroits en zone de conclusion. Contre le Sporting, ils ont souffert. "Pendant une heure, c'est Charleroi qui a eu les occasions", reconnaît HVH.

Les Buffalos ont réagi, mais ils n'ont pas trouvé l'ouverture. "Dans les 20 dernières minutes, on a pris le match en mains. Et là, on a vu ce qu'on voulait voir. On a mis la pression et on a eu une grosse occasion avec ces deux ballons sauvés sur la ligne. Mais, dans l'ensemble, on n'a pas créé assez pour gagner", conclut le coach gantois, qui espère une prestation plus riche offensivement dimanche à Saint-Trond.