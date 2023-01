Une clean sheet qui tombe à pic pour Charleroi

Les Zèbres ont tenu Gand en échec jeudi soir, sur la pelouse de la Ghelamco Arena et Felice Mazzu était globalement satisfait de la prestation de ses joueurs: la mentalité, l'envie d'aller vers l'avant et la clean sheet, la toute première depuis son retour à Charleroi.

Après deux victoires consécutives, le Sporting de Charleroi n'a pas su aller chercher la troisième à Gand, mais les Zèbres sont rentrés de leur déplacement à la Ghelamco Arena avec un bon point dans la besace.

Même si ils ont eu l'occasion de prendre l'avantage durant la première heure de jeu? "Je ne veux pas taper sur le clou de l'efficacité", insiste Felice Mazzu. "On y travaille, mais aujourd'hui (lisez jeudi soir) je suis content avec un point. Je veux surtout retenir notre mentalité et notre attitude conquérante sur le terrain."

Le groupe progresse de jour en jour.

"On a cherché à récupérer le ballon le plus haut possible et ça nous a permis de nous créer des situations intéressantes en transition. On peut ne pas marquer, on peut rater des occasions, mais on ne peut arrêter de courir et d'avoir la bonne mentalité. Et les joueurs ont montré qu'ils avaient cette mentalité. Le groupe progresse de jour en jour et ce point doit nous servir de projection positive pour la suite", insiste encore le coach carolo.

Un point auquel Felice Mazzu ajoutera la clean sheet, la première en quatre rencontres disputées par les Zèbres sous ses ordres. "C'est la récompense du travail de tout le bloc, mais je suis aussi très content pour Hervé Koffi. Je lui avais promis un cadeau pour sa fille dès sa première clean sheet, il l'aura", sourit le T1 carolo pour conclure.