Un partage "frustrant", mais "logique" pour Hugo Cuypers

Le buteur des Buffalos était déçu, mais pas abattu après le partage concédé par Gand contre Charleroi, jeudi soir.

La Gantoise continue à surfer sur des montagnes russes en Pro League. Quatre jours après une victoire importante contre Courtrai, les Buffalos ont loupé le coche en concédant le partage contre le Sporting de Charleroi.

Déception logique donc, dans le camp gantois. "C'est un peu frustrant, mais je pense aussi que c'est un résultat logique, les deux équipes n'ont pas réussi à créer énormément d'occasions ce soir", estime Hugo Cuypers, le buteur maison qui n'a, cette fois, eu que très peu d'occasions à se mettre sous la dent. "J'ai essayé de créer des espaces, mais ce n'était pas facile aujourd'hui", explique-t-il.

Privée de plusieurs titulaires, La Gantoise a eu bien du mal à faire la différence et à amener le danger dans le rectangle carolo. "Aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné, mais on va passer à autre chose et se concentrer sur le prochain match", ajoute Hugo Cuypers, déjà tourné vers le déplacement à Saint-Trond de dimanche après-midi.