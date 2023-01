Charleroi passe à côté de deux renforts hivernaux

Charleroi doit se renforcer cet hiver, mais deux renforts potentiels ne viendront pas au Mambourg.

Selon les informations de nos confrères de La Dernière Heure, les pistes menant à William Geubbels (AS Monaco) et Isaac Schmidt (Saint-Gall) ne seraient plus d'actualité. Les deux jeunes joueurs étaient cités au Mambourg depuis plusieurs jours, et Felice Mazzù avait même reconnu en conférence de presse que la direction et lui avaient évoqué Geubbels, qui cherche une porte de sortie à Monaco.

Geubbels est un milieu offensif, Schmidt un back gauche. Charleroi cherche toujours du renfort dans le secteur offensif et surtout en pointe suite à la lourde blessure de Benbouali.