Marco Ilaimaharitra et les Zèbres "pas tout à fait" satisfaits avec un point

Le Sporting de Charleroi a fait jeu égal avec la Gantoise, mais n'a pas su faire la différence. Un partage "logique", mais qui laisse tout de même quelques regrets à Marco Ilaimaharitra.

"On ne peut pas être tout à fait satisfait avec le point du partage", estime Marco Ilaimaharitra au micro d'Eleven Sports. "Au vu de la première période, on aurait pu mieux faire. Ils sont bien revenus après le repos, on a un peu trop reculé et on perdait le ballon trop rapidement. C'est ce qui les a remis dans le match et c'est dommage, mais on ne repart avec une défaite et on prend un point, c'est déjà ça."

Et c'est aussi un résultat qui reflète la physionomie de la rencontre. "C'était un match assez équilibré, c'est vrai", admet le capitaine carolo. "On a dominé dans le jeu la première période et on s'est créé l'occasion la plus dangereuse. En deuxième mi-temps, ils ont plus poussé, donc c'était 50-50 et c'est un match nul logique", conclut-il.