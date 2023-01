Un petit 0-0 entre La Gantoise et Charleroi

pas de but, peu de rythmpe et peu d'occasions: La Gantoise et Charleroi se quittent sur un décevant partage. Un partage qui pourrait faire les affaires de Bruges en cas de victoire à Saint-Trond.

Après des victoires contre Courtrai et le Cercle le week-end dernier, La Gantoise et le Sporting de Charleroi abordaient cette rencontre avec le même objectif: enchaîner et empocher de précieux points.

Avec un changement dans le onze carolo: Amir Hosseinzadeh, buteur contre le Cercle, prenait la place de son compatriote Ali Gholizadeh. Plusieurs changements en revanche dans le chef d'Hein Vanhaezebrouck, avec la première titularisation du nouveau venu Kamil Piatkowski en défense centrale et avec les retours dans le onze d'Alessio Castro-Montes et de Malick Fofana.

Un premier acte décevant

Et c'est Charleroi qui se ménage la première opportunité, dès la première minute de jeu. Via un centre de Joris Kayembe et une reprise en un temps d'Hosseinzadeh, mais l'Iranien ne parvient pas à cadrer. La Gantoise prend ensuite le contrôle du ballon et Ibrahim Salah est le premier à se montrer menaçant, mais sa frappe est parfaitement repousséer par un Hervé Koffi attentif.

La première période n'est pas spécialement emballante, mais Charleroi aurait pu rentrer aux vestiaires avec l'avantage. A deux reprises, Paul Nardi doit en effet sortir le grand jeu, pour permettre à Gand de maintenir ses filets inviolés. Sa sortie devant Mbenza à la 18e est parfaite, sa détente sur un coup de tête d'Hosseinzadeh est superbe. 0-0 à la pause.

Le début de seconde période n'est pas vraiment plus enthousiaste, mais Charleroi hérite d'une énorme occasion à la 57e. Suite à un dégagement manqué de Ngadeu, Hosseinzadeh se retrouve seul face à Nardi, il place à côté.

Il a finalement fallu attendre les 25 dernières minutes pour que la partie s'emballe. Sous l'impulsion des Buffalos, boostés par les montées au jeu d'Andrew Hjulsager et Jan Petter Hauge. Ca chauffe d'ailleurs très sérieusement dans le rectangle carolo à la 70e, quand Ngadeu puis Hauge voient leurs tentatives repoussées sur la ligne.

La Gantoise maintient la pression dans les 20 dernières minutes, mais ne parvient pas à faire la différence. En toute fin de match, Cuypers part en profondeur, mais bute sur Hervé Koffi. Le but ne tombera finalement pas: partagze logique entre deux équipes qui n'ont pas su exploiter leurs temps forts. La Gantoise loupe l'occasion de mettre la pression sur Bruges, Charleroi celle de se rapprocher un peu du top 8...