Simon Mignolet et le Soulier d'Or : "C'est rare qu'un gardien le remporte, cela me rendrait fier"

Le Club de Bruges a une nouvelle fois perdu des points ce dimanche, ce que regrette Simon Mignolet. Ce dernier a aussi le Soulier d'Or dans un coin de la tête.

Simon Mignolet a une nouvelle fois du se retourner ce dimanche, et par deux fois. Le Diable Rouge sait que la prestation de son équipe y est pour beaucoup. "Le début de la rencontre était mauvais, nous n'étions pas au niveau et il faut aussi dire que Charleroi a bien joué. Nous étions trop lents et heureusement que nous avons réagi après la pause et surtout, le penalty a tout changé".

Le gardien des Gazelles parle aussi du petit brin de chance qui quitte parfois l'équipe : "Regardez les buts qu'on encaisse. Il y a ce centre, où on doit faire mieux, mais Heymans loupe la balle et elle revient dans les pieds de Badji. Le deuxième, c'est du billiard, pour le même prix le ballon va à côté. Mais c'est comme cela, il faut l'accepter".

Dans quelques jours, mercredi pour être précis, le Soulier d'Or sera décerné. Simon Mignolet est le grand favori : "Je ne peux pas contrôler les votes. Cette année a été magnifique pour moi mais aussi pour le Club de Bruges. J'ai presté sur le terrain, j'ai fait de mon mieux. Il y a peu de gardiens qui ont reçu ce Soulier d'Or, le recevoir serait alors encore un plus grand honneur".