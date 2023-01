Hans Vanaken le regrette : "Dommage de ne pas avoir mis le troisième"

Ce qui aurait été encore mieux pour le Club de Bruges, cela aurait été de ne pas commencer le match de cette façon.

Ce dimanche, Hans Vanaken a été à l'image de son équipe : transparent en première période, plus agressif après la mi-temps. Le capitaine du Club de Bruges le sait : le premier acte est indigne du Club et de ses ambitions.

"En première période, nous n'avons pas été bons, ni dans le jeu, ni dans les duels. Nous ne mettions pas d'énergie dans notre jeu, bref nous n'étions pas dans la rencontre. Heureusement, le but avant la pause nous donne confiance et on est revenu dans le match".

Après la pause, le champion en titre a en effet montré un autre visage. "Dans le vestiaire, le coach nous a demandé de mettre plus de pression, je jouer plus vite au lieu de porter le ballon. Nous avons marqué le deuxième, il ne nous aura manqué que le troisième. Après la pause, nous avons eu la bonne mentalité, la bonne énergie. On doit se servir de cette prestation pour garder la confiance. L'objectif, c'est de prendre les trois points à Zulte Waregem. Nous sommes le Club de Bruges, nous devons gagner toutes les rencontres."