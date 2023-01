Damien Marcq assume : "C'est de ma faute, je m'en veux"

Damien Marcq a involontairement remis le Club de Bruges sur les rails ce dimanche.

Le Sporting de Charleroi avait pris le match en main en début de première période, avant de baisser pavillon et de finalement concéder un point sur la pelouse du Jan Breydel. Damien Marcq est revenu avec nous sur cette rencontre des Zèbres au Club de Bruges.

"C'est un mélange de beaucoup d'émotions, de frustration, de déception. On sait que nous étions bien dans le match, on menait de deux buts. On repart avec un point mais on avait envie de plus, on pouvait plus. Mais on va s'en contenter".

De la bouche même du joueur carolo, le tournant du match est ce penalty concédé juste avant la pause et dans lequel il est un acteur principal : "Je les ramène dans le match avec ce penalty. Je fis cette faute stupide et je m'en veux. Si c'est 2-0 à la pause, c'est un autre match. On apprend de ses erreurs, même à 34 ans".

Mais Damien Marcq veut tout de même positiver : "On a une équipe jeune, mais on progresse chaque semaine. Ce soir, on a été exemplaire, on a tous tiré dans le même sens et on repart avec un bon point. C'est positif".