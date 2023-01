Felice Mazzù est enthousiaste : "Une première période de rêve"

Le Sporting de Charleroi et Felice Mazzù sont passés par toutes les émotions ce dimanche.

Felice Mazzù et le Sporting de Charleroi sont toujours sur une série positive. Quatre rencontre à la suite sans connaître la défaite, cela fait toujours du bien, tant pour le moral qu'au classement. Le coach des Zèbres se contente du résultat de ce dimanche dans son analyse d'après-match en conférence de presse.

"On repart avec un point, c'est bien, surtout quand on a la chance de mener de deux buts au Club de Bruges. Même à 10, nous nous sommes encore créés des occasions. On doit maintenant garder cette prestation en tête et garder cette mentalité. Je dois dire qu'on a fait une première période de rêve. Voir jouer son équipe comme elle l'a fait en première période, c'est top pour un coach. Je veux qu'on continue sur ce chemin".

Pourtant, Felice Mazzù regrette un évènement de match : "La donne change avec ce penalty. Si on rentre à 0-2, je ne pense pas que Bruges serait revenu. Le contexte mental fait que Bruges revient des vestiaires avec une énergie positive. En plus, ils égalisent rapidement, mais nous avons tenu et c'est le principal".