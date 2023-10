"L'homme du match ? Renaud Emond ou Stipe Perica"

Carl Hoefkens a vécu un match particulier face à son ancien employeur. Mais il refusait de tirer la couverture à sa personne.

Viré du Club de Bruges il y a un peu plus d'un an, Carl Hoefkens a pu exulter en s'offrant une victoire pleine d'émotions face aux Blauw en Zwart : "C'est incroyable. Un but victorieux à la dernière minute est la meilleure chose qui puisse vous arriver dans le football" avouait-il tout sourire à l'interview.

L'entraîneur des Rouches se montrait satisfait du dévouement de ses hommes et dédiait d'ailleurs sa victoire au collectif, au point de surprendre tout le monde dans sa réponse : "Je suis très satisfait de la manière dont nous nous sommes battus et jeunes qui sont entrés en jeu. Pour moi, Stipe Perica et Renaud Emond sont les hommes du match. Ils font tout à l'entraînement pour faire partie de la sélection, mais n'y parviennent pas".

Une attention qui consolera sans doute les deux attaquants, pas repris aujourd'hui. Avec la prestation de Wilfried Kanga en pointe, difficile pourtant de voir leur situation évoluer. Surtout que Noah Ohio piaffe encore d'impatience sur le banc.