Les joueurs de Bruges furieux sur l'arbitrage : "C'est trop ridicule pour être décrit"

Le Club de Bruges a gagné un seul de ses six derniers matchs. Un moment douloureux pour une équipe en quête de rééducation après une saison difficile l'année dernière. Chez les Blauw & Zwart, ils ont l'impression que rien ne tourne, y compris concernant l'arbitrage.

Lors de la rencontre contre le Standard, deux décisions arbitrales ont particulièrement énervé les Brugeois. La première, après quelques minutes, concerne l'intervention de Moussa Djenepo sur Skov Olsen. Le Malien s'en est sorti sans carton, alors que plusieurs observateurs estiment que le joueur du Standard aurait pu être exclu.

"C'est rouge. J'ai revu les images, on donne parfois des rouges pour bien moins que ça. Le rouge ne peut juste pas être plus clair que ça" pestait Hans Vanaken après la rencontre.

Et puis il y a ce premier but, venu de la tête de Bokadi. Le VAR a mis beaucoup de temps à prendre sa décision mais puisque les lignes se touchaient, la décision prise sur le terrain a été suivie et le but a donc été validé. "Je n'ai jamais entendu parler de cette règle" poursuit Vanaken. Un avis soutenu par son coéquipier, Simon Mignolet.

"C'est trop ridicule pour être décrit. Si le pied dépasse le dernier défenseur, c'est hors-jeu. Le fait qu'il n'y ait pas d'espace entre les lignes et ridicules. Ils vont devoir me montrer cette règle. Parce que j'ai déjà vu des buts de notre part refusés alors que les deux lignes se touchaient aussi" a enchaîné le portier brugeois.