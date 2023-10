Un pétage de plomb qui n'est pas resté impuni : Efrain Juarez connait sa sanction après son retour chahuté à Sclessin

Efrain Juarez avait été exclu à la mi-temps de Standard - Club de Bruges dimanche. Le commité disciplinaire a statué sur son cas.

Dimanche, Ronny Deila était sous le feu des projecteurs pour son grand retour à Sclessin. Mais c'est finalement son adjoint Efrain Juarez, qui l'accompagnait déjà au Standard, qui a pété les plombs en insultant l'arbitre Erik Lambrechts et en lui saisissant le bras.

Arnaud Bodart et Rik De Mil avaient même dû intervenir. Renvoyé en tribune, Juarez a continué à invectiver l'arbitre. Jugé aujourd'hui par le comité de discipline, le Mexicain a écopé de trois matchs de suspension, dont un seul ferme, selon Het Nieuwsblad.

Ses excuses à l'arbitre lors de l'audience et son casier vierge en la matière ont plaidé pour sa cause et expliquent la relative clémence à son égard.