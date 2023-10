Simon Mignolet tire la sonnette d'alarme à Bruges : "On doit devenir des salauds"

Les choses ne peuvent pas continuer de la sorte et tout le monde au Club de Bruges en est conscient. Sur ce rythme, les Brugeois seront déjà très loin de la tête au Nouvel An. Simon Mignolet tire la sonnette d'alarme.

Le Club de Bruges se crée bien des occasions, mais ce sont souvent des frappes lointaines ou des actions individuelles qui portent le danger sur l'adversaire. Rarement, on voit les hommes de Ronny Deila combiner et construire. "On devrait peut-être essayer de jouer de manière moins sophistiquée et plus pragmatique" pestait Simon Mignolet après la défaite à Sclessin.

Par là, le gardien du Club ne veut pas dire que ses coéquipiers doivent soudainement se mettre à multiplier les longs ballons. Mais simplement qu'à force de "trop" construire, les joueurs de Bruges deviennent trop prévisibles et ne parviennent plus à amener le danger. "Nous avons les joueurs pour développer un beau football, mais nous devrions parfois être moins gentils et plus tueurs, plus durs."

Défensivement également, puisque les Blauw & Zwart ont concédé deux nouveaux buts évitables. "Surtout le deuxième, je ne vais pas parler du premier. La frappe est contrée, certes, mais le ballon devait être dégagé depuis bien longtemps. Price ne doit jamais pouvoir marquer."

Mignolet veut profiter de la trêve internationale pour ajuster plusieurs choses à Bruges. "Nous devons créer davantage de situations dans lesquelles nous nous facilitons la tâche. Si ce premier but n'arrive pas, le match est complètement différent. Nous aurions alors pu garder le contrôle" a conclu Simon Mignolet.