"On a été solides" : au four et au moulin, Nathan Ngoy savoure le succès face à Bruges mais pense déjà à Anderlecht

Comme toute l'équipe, Nathan Ngoy s'est sacrifié pour tenir face aux assauts du Club de Bruges. Malgré la débauche d'énergie, le défenseur restait lucide à l'interview.

Sa folle chevauchée conclue par un arrêt de Simon Mignolet a vite donné le ton : Nathan Ngoy a disputé un gros match aujourd'hui pour permettre au Standard de contenir les Blauw en Zwart et d'arracher la victoire.

Le défenseur rouche se montrait forcément satisfait en interview d'après-match, même si tout n'a pas été parfait : "On a été un peu dominés, on va se l'avouer mais on progresse, on a été solides. Il fallait être solidaires derrière, c'était la clé aujourd'hui, et repartir vite devant. Derrière, on se connait depuis longtemps derrière, donc ce n'est pas compliqué de s'entendre. Contre Anderlecht, il va falloir faire le job".

De quoi véritablement lancer le Standard après une série de matchs hésitants ? "Le début de saison a été compliqué, il fallait rester positif, comme c'était déjà le cas la saison passée. Une de nos grandes forces, c'est le mental : ne jamais rien lâcher, je suis content qu'il y ait cet état d'esprit dans l'équipe".

A titre personnel, Ngoy compte bien continuer sur sa lancée, en comptant sur les conseils du staff et de ses coéquipiers : "Je progresse, je travaille avec le vidéo analyste, il faut garder la tête froide, je n'ai encore rien fait de toute façon. Et puis, il y a Zinho (Vanheusden), c'est un grand-frère, il m'aide sur le terrain et en dehors. Je sais que je peux beaucoup apprendre avec lui en écoutant ses conseils et en regardant comment il joue, comme de Laifis". La réception d'Anderlecht après la trêve internationale sera un nouveau gros test.