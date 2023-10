Exclu à Sclessin, l'adjoint de Ronny Deila risque gros

À la mi-temps de Standard-Bruges, Efrain Juarez, l'assistant de Ronny Deila, a été expulsé pour comportement agressif à l'encontre de Mr Lambrechts. Le parquet de l'Union Belge veut sévir.

Ronny Deila et Philip Zinckernagel n'étaient pas les seuls à revenir à Sclessin ce dimanche : Efrain Juarez, l'adjoint du Norvégien, était lui aussi en poste au Standard et l'a suivi à Bruges. Et il s'est fait remarquer : furieux à l'encontre de l'arbitrage, il s'en est pris physiquement à Mr Lambrechts au moment de rentrer aux vestiaires, à la pause.

Arnaud Bodart a dû tenir le Mexicain éloigné, et Juarez a naturellement été exclu. Désormais, il risque gros : selon le Nieuwsblad, le Parquet de l'Union Belge veut sévir. Preuve qu'une sanction lourde l'attend : il a été convoqué immédiatement devant le Conseil de discipline.

La commission se réunira ce mardi pour juger de la sanction adaptée envers l'ancien international mexicain (39 caps), qui est le T2 de Ronny Deila depuis New York City et était très apprécié de Sclessin pour ce caractère flamboyant.