Anderlecht prêt pour son déplacement au Club de Bruges ? "On a pris du plaisir, je pense que ça s'est vu"

Mario Stroeykens n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis 13 matchs. Il a joliment ajusté la mire, incranant un Anderlecht plus incisif en deuxième mi-temps contre Saint-Trond.

A l'image de l'équipe, Mario Stroeykens est apparu transfiguré en deuxième mi-temps contre Saint-Trond. Il reconnait que le discours de Brian Riemer au repos était le bienvenu : "Il nous a dit que nous devions jouer plus haut, et plus rapidement vers l'avant. Nous avons joué de façon très statique en première mi-temps et c’était facile pour Saint-Trond".

Au micro d'Eleven, il se félicite de la réaction de l'équipe : "En deuxième mi-temps, nous étions bien meilleurs au ballon, nous avons eu beaucoup d’occasions. A 1-1, nous savions que nous allions continuer sur notre lancée".

Les Mauves ont alors inscrit trois buts en six minutes : "C'était un autre Anderlecht. Nous étions beaucoup plus tranchants, cela a fait la différence. On a pris plus de plaisir et je pense que cela s’est vu". Le weekend prochain, c'est un déplacement au Club de Bruges qui attend les Mauves.