Mais que s'est-il passé à la mi-temps ? Aux premières loges, un cadre revient sur le discours de Riemer

Anderlecht a offert deux visages à ses supporters contre Saint-Trond. Kasper Schmeichel explique ce changement d'attitude.

Lorsque les joueurs d'Anderlecht ont regagné les vestiaires au repos, quelques sifflets se sont élevés des travées du Lotto Park. Piqués dans leur orgueil par l'aisance de Saint-Trond balle au pied et par le discours de Brian Riemer, les Mauves sont revenus bien plus conquérants sur la pelouse avec trois buts marqués en moins de six minutes en début de deuxième acte.

Mais au juste, que peut bien avoir dit l'entraîneur danois pour obtenir une telle réaction. Kasper Schmeichel le confirme : "C'était une première période compliquée, on a beaucoup parlé à la mi-temps". Au micro d'Eleven, le gardien explique que Riemer "nous a dit qu’on devait respecter les consignes et jouer notre jeu".

Pas de grands bouleversements donc, mais un ferme rappel à l'ordre : "Il est revenu sur la flexibilité tactique dont on doit faire preuve. Presser plus haut mais aussi faire plus lorsque l'on a le ballon". Saint-Trond était un bon test, mais il n'est pas sûr que le Club de Bruges fasse preuve d'autant de fébrilité défensive en deuxième mi-temps dimanche prochain.