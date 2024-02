Autrefois tête de Turc, désormais acclamé par tous les supporters d'Anderlecht

Killian Sardella a fait son grand retour ce dimanche, sous une véritable acclamation. Impensable il y a quelques années de cela.

Si vous nous aviez dit, il y a 3 ans, que le retour de Killian Sardella (21 ans) serait un jour acclamé par tout le Lotto Park, avec un speaker l'annonçant comme le messie, on ne vous aurait pas cru. On vous aurait même probablement suggéré de vous reposer un peu. Mais ce dimanche, Sardella a eu droit à une véritable ovation quand il a remplacé Louis Patris, à la 63e minute.

Louis Patris n'a pas convaincu

Le pauvre Patris, qui disait récemment à quel point enchaîner les matchs lui avait fait du bien (lire ici), a probablement pris cette acclamation pour un message du public. En effet, lui qui était l'un des transferts les plus attendus l'été dernier (acheté 3,5 millions, tout de même) n'a pas réussi à vraiment convaincre, même durant ces 8 titularisations en 9 matchs (aucun assist).

Killian Sardella, qui plus est, est un "ket" de Neerpede, et pour ça, le public est encore plus content de le voir revenir. Mais il ne faut pas non plus oublier que les huées entendues ce dimanche à la mi-temps, elles ont longtemps été pour lui. Sardella était la tête de Turc du public du Lotto Park, et clairement pas le jeune le plus prometteur lancé par Vincent Kompany à l'époque du fameux "Trust the process".

Autant dire que "Kiki" peut savourer. "Ca fait très plaisir. Ca m'a fait chaud au coeur quand j'ai entendu tout le stade chanter mon nom. Ca m'a donné un boost et une petite poussée d'adrénaline", déclarait-il au micro du club après coup (lire ici). Sauf énorme surprise, Sardella sera titulaire contre Bruges. "Lui et Ludwig Augustinsson auraient pu débuter aujourd'hui", affirmait d'ailleurs Brian Riemer après coup en conférence de presse.

Les progrès de Killian Sardella cette saison sont énormes, au point de voir son nom brièvement cité chez les Diables Rouges, à un poste où la concurrence est faible. Après deux mois d'absence pour blessure, reste à voir s'il retrouvera ce niveau, avec un gros test immédiat à Bruges. Mais une chose est sûre, il a la confiance du public, et ça change tout...